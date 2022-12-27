Türkiye’deki 3 interaktif müzeden biri olan "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi"ni 11 ayda yerli ve yabancı yaklaşık 54 bin 236 kişi ziyaret etti.

Türkiye’deki 3 interaktif müzeden biri olan "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi"ni 11 ayda yerli ve yabancı yaklaşık 54 bin 236 kişi ziyaret etti.

Osmanlı-Rus Savaşı’nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye’de Çanakkale ve Edirne’den sonra sadece Kars’ta bulunan interaktif özellikli müze, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor. Müze, 2022 yılının 11 ayında 52 bin 891 yerli, bin 345 yabancı olmak üzere toplam 54 bin 236 kişiye kapılarını açtı.

Doğu Ekspresi ile Kars’a geldiklerini belirten vatandaşlar, "Doğu Ekspresi ile Sivas aktarmalı geldik. Kars’ın tarihi yerlerini geziyoruz, Kanlı Tabya’dayız. İnsanın tarihini yeniden öğrenmesi gerçekten çok güzel bir duygu, çok etkileniyorum. Tarihimizi tekrar tekrar dinliyoruz. Ne kadar şanslı olduğumuzu bir kere daha anlıyoruz. Biz üşüyoruz, o zamanki savaşlarda insanların ayağında çarık yok, eldiven yok. Yalın ayak ve bizim için. Şu anda rahatlığımız onların sayesinde" dedi.

Çok etkilendiğini ifade eden Nejla Kalpakçı, "Kanlı Tabya’ya geldiğim zaman ben çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum. Ağlıyorum, dayanamıyorum. Buradaki askerlerimizin, 90 bin askerin şehit olmasına dayanamıyorum. Çok güzel, herkesin gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni ziyaret edenler özellikle müzede canlandırılan, Sarıkamış Harekatı’nda donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ve şehit olan askerlerin çarıkları ise ziyaretçilere duygulu anlar yaşatıyor. Müzedeki ameliyathane ve revir ise adeta görenleri etkiliyor.

Öte yandan 19’uncu yüzyılda, Rus ordularının istilasına karşı şehrin savunmasında önemli rol oynayan ve 1828’deki Rus saldırısının püskürtülmesi, 1855’teki Kars Zaferi’nin kazanılması, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında savunma amaçlı kullanılan ’Kanlı Tabya’, 2018 yılında Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ne dönüştürülmüştü.