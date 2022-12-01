Kars’ta 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte trafik ekipleri de harekete geçti.

Kars’ta 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte trafik ekipleri de harekete geçti.

Türkiye genelinde 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kars’ta da trafik ekipleri kentin birçok noktasında ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Aralık 2022-1 Nisan 2023 tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu denetimi yaparak sürücüleri uyardı. Polis ekipleri araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde kumpas ile ölçüm yaptı.

Ekipler kış lastiği takmayan sürücülere idari para cezasının bin 152 lira olduğunu uyarısını da yaptı.