Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardın cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaza İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı yönden gelen araç, park halindeki öğrenci servisine çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

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