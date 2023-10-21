Kars Valiliği’nce oluşturulan ekipler, kentte bulunan zincir marketlerde denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Valilik kentte yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Belediye Zabıta Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ve Defterdarlık personellerinden oluşturduğu ekipler, tedbiri elden bırakmıyor. Denetimlerini sürdüren ekipler; işyeri ruhsatı, hijyen ve kalite kontrolünün yanı sıra, ürünlerin reyonda yer alan etiket fiyatını ve kasadaki fiyatının kontrollerini sağlıyor.

Vatandaşların alışveriş yaparken mağdur olmaması adına denetimlerini artıran ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi adına denetim esnasında tüm işletmelere uyarılarda bulunuyor. Hijyen standartlarını sağlamayan ve fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik ise cezai işlem uygulanıyor.

Kars’ta zincir marketlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.