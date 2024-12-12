Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik ılusal zincirler marketlere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin toplanmasını sağlamak ve piyasada bulunan gıdaları kontrol etmek amacıyla "Ulusal Zincir Marketleri" kapsayan eş zamanlı resmi kontroller Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ve kontrol görevlileri tarafından yapıldı.

Denetimlerde ekipler, son tüketim tarihleri, muhafazaları, uygunlukları, ilgili marketlerin hijyen gereklilikleri ve izlenebilirlik kayıtlarının inceledi.

Denetimlerde kusurlu görülen marketler uyarılırken, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce, tüketici sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara yönelik mücadelesinin kararlı bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi.