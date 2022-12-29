Düzenlenen programa, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, Gençlik Merkezi Müdürü Fahrettin Turan, Kars Harakani Devlet Hastanesi Psikiyatri Hekimi İbrahim Yağcı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeli ve yükümlüler katıldı.

Yağcı, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişiklikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılık ile ilgili doğru bilinen yanlışlıklar hakkında katılımcıları aydınlattı.

Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği çerçevesinde Harakani Devlet Hastanesi Psikiyatri Hekimi İbrahim Yağcı tarafından Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeline ve yükümlülere yönelik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları hakkında bilgi verildi.

Kars’ta yükümlülere yönelik bağımlılık ve uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.