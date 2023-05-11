Kars’ta yükümlülere yönelik “Etkili iletişim becerileri ve bilişim teknolojilerinin, internetin bilinci, güvenli ve etkin kullanımı” semineri verildi.

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde planlanan ve 4 farklı grup olarak gerçekleştirilen seminerlere 21 yükümlü ve 18 personel olmak üzere toplam 39 kişi katıldı.

Seminerler hakkında açıklama yapan Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, teknoloji çağında, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilmenin önem arz ettiğini, bu bağlamda dijital ayak izi, internet veri tabanında yer alan olumsuz içerikler gibi konularda bilinçlenmenin arttırılması gerektiğini ve gerçekleştirilen bu seminerlerin de bu amaç için faydalı oldu” dedi.

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce bu tür eğitimlerim aralıklarla verileceği öğrenildi.