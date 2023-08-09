Kars’ta daha önce asfalt olmayan mahallelerin yolları sıcak asfaltla kaplanıyor. Yapılan yol çalışmaları mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Kars Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sosyal Belediyecilik” anlayışı çerçevesinde belediye teknik personeli tarafından hazırlanan 2023 yılı altyapı çalışma programıyla Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, belediye tarafından Yenişehir Mahallesi 100’ üncü sokakta devam eden BSK asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde gördü. Öksüz, yapılan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın ve ilgili birim müdürlerin bilgi aldı.

Daha önce yolları bozuk olan Yenişehir Mahallesi’ndeki ara sokaklar günün şartlarına uygun sıcak asfaltla kaplanırken, mahalle sakinleri ise yollarının yapımlarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı incelemenin ardından 2023 yılı altyapı çalışmalarının titizlikle yürütülerek kısa sürede bitirilmesi yönünde ilgililere talimatlarda bulundu. Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı.