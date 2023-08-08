Kars’ta yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye birçok cadde de aynı anda yol ve kaldırım çalışması yapıyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi’nde başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarını Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, yerinde gördü, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşkın, cadde üzerinde yürütülen çalışmaları bir süre takip etti. İlgili birim amirleri ve yüklenici firmadan çalışmaların kısa sürede tamamlanması istedi.

Belediye Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarda paydaş kurumlar da kendi alt yapı işlerini yürütüyor. Kargaz, Aras Elektrik ve Telekom’da kaldırım ve yol çalışmaları yapılan bölgelerde alt yapı hatlarını değiştiriyor.

Öte yandan kaldırımların yeniden yapıldığı Kars’ta vatandaşlar da yürütülen çalışmaların biran evvel bitirilmesi gerektiğine dikkat çekti.