Kars’ta yol ve alt yapı çalışmaları tam hız devam ediyor.

Kars’ta yol ve alt yapı çalışmaları tam hız devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde başlatılan yol çalışmaları şehri inşaat alanına çevirirken, belediye ekipleri bir taraftan alt yapı çalışmalarını tamamlarken, diğer taraftan da asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kentin birçok noktası da yürütülen çalışmalar ise dikkat çekiyor.

Belediye Başkanlığı’nca yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarına KARGAZ, Telekom ve Aras Elektrikte destek veriyor. İlgili kurumlar hatlarını toprak altına alıyor. Toprak altına alınan hatların ardından belediye kaldırımları yapıyor.

“Kars adeta yeniden inşa ediliyor”

Kars’ta bu yıl belediyenin yoğun bir çalışma başlattığını ifade eden vatandaşlar, “Bu yıl çok fazla çalışma var. Yollar kazılmış, kaldırımlar kazılmış, alt yapı çalışmaları Kars adeta yeniden inşa ediliyor. Belediyenin çalışmaları bizleri memnun ediyor. emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

“Devlet bütün imkanları seferber etmiş”

Kars’a devletin bütün imkanlarının seferber edildiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Belediye tarihinde ilk kez kurumsal olarak hizmet veriyor. Vali/Belediye Başkan vekili yapılan işleri yakından takip ediyor. Belediye personeli işinin başında, belediye kurumsal kimliğe kavuştu. Hal böyle olunca şehre de hizmet geldi. Devletin tüm kurumları Kars için seferber olmuş, bizler yürütülen çalışmalardan memnunuz” diye konuştular.

Öte yandan kentte alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentin bütün cadde ve sokaklarına giren belediye, kış gelmeden işleri tamamlamayı hedefliyor.