Kars’ta yeni yıla saatler kala Yılbaşı sofralarının değişmezi hindi, ek yakıyor. 650 ile 750 lira arasında satılan hindiler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kars’ta yeni yıla saatler kala Yılbaşı sofralarının değişmezi hindi, ek yakıyor. 650 ile 750 lira arasında satılan hindiler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da yılbaşında sofraların vazgeçilmezi olan ve her yılbaşında adeta simge haline gelen hindilerin kentte kurulan pazarda satılıyor. Fiyatları 650 ile 750 lira arasında değişen hindiler vatandaşlara kesilerek veriliyor.

Geçen yıllara oranla satışlarda düşüş olduğunu belirten hindi satıcıları, “Yılbaşına sayılı saatler kaldı. Elimizde bulunan son hindileri de satmaya çalışıyoruz. Birkaç gün önce baya yoğunluk vardı, bugün durgun inşallah elimizdeki hindileri satarız” dediler.

Öte yandan Kars’ta kurulan pazarda satışa sunulan hindiler, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini alacak. Hindilerini alan vatandaşlar ise evlerinin yolunu tutuyor.