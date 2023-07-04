Kars’ta Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı.

Çocukların sporu ve tesisleri tanıması, sportif faaliyetlerini geliştirmesi ve yaz aylarını boş geçirmemesi anlamında Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde “Spor Okulları” bugün düzenlenen törenle açıldı.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde “Spor Okulları” faaliyetlerine 5-18 yaş grubu çocukların katılabiliyor. Kars Atletizm Pistinde açılışı yapılan etkinlikte çocuklar belirlenen 15’i aşkın branştan istediğini tercih etme şansı buldu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, 2023 yılının yaz spor okullarının eş zamanlı olarak 81 ilde başladığını söyledi.

Yüreğir, “2023-2024 dönemi GSB spor okulları bugün itibariyle başlıyor. Bakanlığımız; yaz aylarında başlayan ve yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları ile gençlerimiz ve çocuklarımızın bilişsel, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmaktadır. 18 farklı branşta, 31 antrenör 27 eğitim görevlisi ile gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayacak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan GSB Spor Okulları kapsamında Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Buz Pateni, Buz Hokeyi, Cimnastik, Curling, Futbol, Güreş, Hentbol, Judo, Karate, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu ve Yüzme branşlarında eğitimler verilecekti” dedi.

Yüreğir, “Uzman ekiplerimizle spor okullarımıza kayıt yaptıran çocuklarımızı ve gençlerimizi daha başarılı olmaları için takip edecek ve başarılı sporcularımızın müsabakalara ve spor faaliyetlerine katılımını sağlayacağız. Çocuklarınızı GSB spor okullarına kayıt ettirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Şu ana kadar bin 500 başvura aldık, bu başvuru sayısının 5.000’i geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda tüm velilerimizi tebrik ediyorum. Bir ülkenin gelişimi insanlarıyla, insanların gelişimleri sporla sağlanmaktadır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından anaokul öğrencileri gösterilerini sundu, antrenörler tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Kayıt yaptırmak isteyen çocuklar, İl Müdürlüğü başta olmak üzere aktif olan tüm tesislerdeki kayıt formunu velilerin doldurmaları gerekecek. Faaliyetler Eylül ayında okulların açılacağı tarihe kadar devam edecek.