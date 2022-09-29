Kars’ta trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. Sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Kars’ta trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. Sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Kars’ta öğrenciler ellerinde bulunan bayraklarla İnönü Caddesi Atatürk İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde bir araya geldi. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla, "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, trafikte önceliğin yayalar olduğuna vurgu yapıldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün yaya öncelikli trafik uygulamalarını ve bilinirliği artırmak, gerek sürücülere gerek trafikte bulunan herkese bu konuda bilinçlendirme faaliyeti yapmak için bir araya geldik” dedi. Öksüz, “Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Trafik düzeni, trafik güvenliği ülkemiz için, toplumumuz için yaşamsal önemli. Her yıl maalesef ciddi sayıda can kayıpları, mal kaybına neden oluyor trafik kazaları. Dolayısıyla bizim de trafik kazalarının önlenmesinde mutlaka bir farkındalık oluşturmamız lazım” diye konuştu. Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz, “2018 yılı karayolları trafik kanununda bir değişiklik yapıldı. Yaya öncelikli trafik uygulaması sistemimize getirildi. Buna göre okul geçitlerinde, kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya geçitlerinde sürücüler yayalara ilk öncelik hakkını vermek zorundadır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz ve beraberindekiler, ellerinde bayraklarla ’Öncelik yayanın’ sloganları atarak yaya geçidinden geçti. Öksüz, daha sonra yaya geçidini öğrencilerle birlikte kırmızıya boyadı.

Öksüz ve beraberindekiler, trafik ve jandarma ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerine broşür vererek bilgilendirme yaptı. Etkinlik, broşür dağıtımının ardından sona erdi.