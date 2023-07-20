Kars’ta, nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, köylüler tarafından bitkin halde bulunarak koruma altına alınan yavru vaşak hızla büyürken, rehabilitasyon merkezinin de maskotu oldu.

Kars’ın Kağızman ilçesinde bitkin halde bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. DKMP ekiplerince Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen yavru vaşak burada tedavi altına alınmıştı.

Henüz çok küçükken merkeze getirilen vaşak, burada dallarında uzman veteriner hekimlerce bakımı ve tedavisi yapıldı. Hızla büyüyen vaşak, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin maskotu haline gelirken, kendisine bakan veteriner hekimlerle sıkı gönül bağı kurdu.

Zaman zaman veteriner hekimlerle oyunlar da oynayan yavru vaşak, bazen de bakıcılarına kızıyor. Sevimli vaşağın sevimli ve kızgın halleri kameralara yansıdı.

Yavru vaşağın bulunduğunda çok küçük olduğunu ifade eden DKMP 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök, “Yavru vaşağımız geldiğinde çok küçüktü. Sadece biberonla beslenebiliyordu. Artık katı gıdaya çıktı, hızlı bir şekilde büyüyor. Umarım en kısa zaman tekrar doğaya kazandıracağız” dedi.

Öte yandan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedavisi devam eden yavru vaşağın, rutin bakımları uzman veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Katı gıda yemeye de başlayan yavru vaşak hızla büyüyor. Yavru vaşak tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.