Kars’ta 2023 yılı yatırımları masaya yatırıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında, İl Özel İdare Yatırımları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Öksüz, başkanlık etti. Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

Toplantıda; 2023 yılında Kars genelinde İl Özel İdaresi, KÖYDES ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülmekte olan kamu kurumları yatırımları görüşüldü.