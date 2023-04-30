Kars Çayı kenarında mahsur kalan yaralı tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Kars Çayı istinat duvarından aşağı düşen ve ayağı kırılan tilkiyi gören vatandaşlar durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığı ile yaralı tilkinin bulunduğu alana ulaştı. Yaralı tilkiyi yakalamak için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonrası tilkiyi yakalayarak mahsur kaldığı yerden çıkardı. Arka ayağının kırık olduğu anlaşılan tilki, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tilkinin Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.