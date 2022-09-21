Burada tedavi altına alınan kızıl şahin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

Muhafaza altına alınan Kızıl Şahin daha sonra Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Selim ilçesine bağlı Akpınar köyünde duyarlı bir vatandaş tarafından kızıl şahin yaralı olarak bulundu. Vatandaş durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı kızıl şahini muhafaza altına aldı.

Kaymakamı Türk bayrakları ile karşıladılar

Kaymakamı Türk bayrakları ile karşıladılar

Kars’ta bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.

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