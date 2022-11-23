Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Gri Balıkçıl kuşu tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı Gri Balıkçıl kuşunu vatandaştan teslim alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Kars’ta çiçekler öğretmenler için hazırlanıyor

Kars’ta çiçekler öğretmenler için hazırlanıyor

Kars’ın Susuz ilçesi Kırçiçeği köyünde duyarlı vatandaş tarafından yaralı balıkçıl bulundu. Yaralı Gri Balıkçılı muhafaza altına alan vatandaş durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kars’ta yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Gri Balıkçıl tedavi altına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.