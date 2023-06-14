Kars’ta yağmurlu günler devam ediyor. Meteoroloji Kars ve bölge iller için sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16 Bölge Müdürlüğü, Kars, Ağrı ve Iğdır’da sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulunarak vatandaşlardan sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars’ta, rüzgarın Kars, Ağrı ve Iğdır genelinde güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise Kars’ta 19, Ağrı’da 24 ve Iğdır’da 28 derece olması bekleniyor.