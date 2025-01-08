Kars’ın doğal güzellikleriyle ünlü sulak alanlarında, bir araya gelen yaban ördekleri görsel şölen oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle büyük bir kısmı buz tutan Kars Çayı’nın açık kısmında toplanan yüzlerce yaban ördeği, hem doğaseverlerin hem de fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Doğal yaşamın korunması ve göçmen kuşlar için güvenli bir durak olan Kars, bu yıl da göçmen kuşların uğrak noktası oldu. Buz üzerinde güneşlenen ve suda yiyecek arayan yaban ördekleri fotoğraf karelerine yansıdı.

Yaban ördeklerini yakından izlemek için Kars Çayı’na gelen fotoğrafçılar, o anları ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastı.

Sulak alanların korunmasının önemine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları kuşların doğal yaşamına saygı göstermeye davet etti. Göçmen kuşların bu eşsiz görüntüsü, Kars’ın doğa harikalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars, benzersiz ekosistemini keşfetmek isteyenler için bu dönem, yaban ördeklerini ve diğer göçmen kuşları gözlemlemek adına eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak yetkililer, doğanın bu hassas dengesinin bozulmaması için çevreye saygılı davranmanın önemine vurgu yapıyor.