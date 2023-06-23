Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, meslektaşının Veteriner Kliniği’nin açılışını yaptı.

İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey ile birlikte kliniğinin açılışına katılan Ödül, kliniğin Kars’a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Hakim Alirıza Arslan Caddesi üzerinde bulunun kliğinin açılışında konuşan Başkan Ercan Ödül, “Veteriner hekim arkadaşımız ped ile alakalı büyükbaş hayvancılıktan ziyade, ped ile alakalı hayvan sağlığını ve kliniğinin açılışını yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye’de ped varlığı her geçen gün bizimde bölgemizde ped sayısının artığına şahit oluyoruz. Bildiğiniz üzere 2022 yılı itibariyle pedlerin artık ciplenmesi ve kayıt altına alınması süreci tarım Bakanlığı tarafından başlatıldı. Bundan dolayı yaklaşık 4 binin üzerinde ilimizde kayıt altına alınmış cipli hayvanımız mevcut, doğal olarak onların veteriner hekim hizmetlerine, can dostlarımızın da hayvan sağlığı hizmetlerine ihtiyaçları oluyor. Bu yüzden büyükbaş kliniklerimizin yanında sadece ped hayvan üzerine çalışan ilk kliniğimizi açacağız. Bu anlamda meslektaşımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Kars İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, kliniğin Kars’a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Daha sonra kliğinin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan klinik davetliler tarafından gezildi.