Kars’ta, “Dünya Veteriner Hekimler Günü” çerçevesinde veteriner hekimler kahvaltıda bir araya geldi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen etkinliğe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül ile veterinerler ve aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, "Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) tarafından 2000 yılından beri Nisan ayının son cumartesi günü olarak ilan edilen "Dünya Veteriner Hekimler Günü" her yıl belirlenen farklı bir tema ile kutlanmaktadır. 2023 yılının teması “Veteriner Hekimliğinde Çeşitliliği, Eşitliği ve Kapsayıcılığı Teşvik Ederek Veteriner Hekimlerin Refahını Arttırmak. Adalet ve Eşitliği Savunacak, Farklılıkların Olduğu Bir Dünyada Eşitlik!”dir. Belirlenen tema ile Veteriner Hekimlerin sorumluluk alanlardaki tüm çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Ödül, “Eğitimi, Kamuda istihdam ve serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki mağduriyetlerini ortadan kaldıracak yasal ve yapısal düzenlemeler en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Sağlıklı hayvan, sağlıklı insan ve çevre sağlığı ve biyogüvenlik konularında çok önemli çalışmalara imza atan başta Kars, Ardahan ve Iğdır Bölgesinde çalışan veteriner hekim meslektaşlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Etkinlikte bir araya gelen veteriner hekimler sohbet etme imkanı buldu. Düzenlenen program hatıra fotoğrafının çekinin ardından sona erdi.