Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın "İlçe bazlı serbest veteriner hekimleri istişare toplantı"sının ilki Selim ilçesinde gerçekleştirildi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın "İlçe bazlı serbest veteriner hekimleri istişare toplantı"sının ilki Selim ilçesinde gerçekleştirildi.

VHO’nun yeni dönemde hedefleri arasına koyduğu serbest veteriner hekimliğin sorunlarını yerinde görüşmek, meslektaşlar arasında dayanışma bilincini yükseltmek amacıyla düzenlenen serbest veteriner hekimlik istişare toplantılarının ilki Selim ilçesinde serbest veteriner hekimlerin katılımıyla yapıldı.

Serbest Veteriner Hekimlikten sorumlu yönetim kurulu üyesi Vural Mutış ile Selim ilçesinde serbest veteriner hekimlik hizmeti verenlerin çoğunluğunun katıldığı ve mesleğin icrasında bölge özelinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı sonrasında istişare toplantılarının düzenli aralıklarla tekrar edilmesi kararı alındı.

VHO Başkanı Ercan Ödül, toplantıya katılan veteriner hakimlere teşekkür etti.

Öte yandan istişare toplantılarının bölgede yer alan tüm il ve ilçelerde de düzenlenmesi planlanıyor.