Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 1 kilo 309 gram esrar, 195 gram sentetik uyuşturucu, 115 gram metamfetamin, ecstasy hap, 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan polis, şüpheli 11 kişiyi emniyete getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmaları tamamlayan polis; Kars merkez, Kağızman ve Arpaçay ilçelerinde düzenlenen şafak operasyonu sonucunda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Kars, Kağızman ve Arpaçay’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.

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