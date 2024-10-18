Kars’ta düzenlenen operasyonda 190 parça halinde yaklaşık 500 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde yapılan operasyon neticesinde bir otobüste narkotik dedektör köpeği Şila marifetiyle yapılan aramada; 190 parça halinde toplam 492,75 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen İran uyruklu 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği belirtildi.