Kars’ta traktör römorkunun yükledikleri otların üzerinde oturarak yolculuk yapan vatandaşlar adeta kazalara davetiye çıkarıyor.

Kars’ta biçin zamanının başlamasıyla birlikte tarladaki mahsulünü toplayan vatandaşlar traktör römorklarına yükledikleri otların veya ot balyalarının üzerinde oturarak karayoluna çıkarak yolculuk yapıyor. Vatandaşların tehlikeye aldırış etmeyen umursamaz tavırlarla ise adeta yürekleri ağızlara getiriyor.

Özellikle Arpaçay, Akyaka ve Çıldır Karayolu’nda trafiğe çıkan oto yüklü traktörler, zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşatıyorlar. Geceleri karanlıkta görünmeyen traktörler bazen de trafik kazalarına neden oluyor.

Özellikle tarla dönüşü traktörlerin ot yüklü römorklarına çıkarak yolculuk yapan vatandaşlar kameralara yansırken, sürücüler yetkilerden denetimlerini sıklaştırmalarını istediler.