Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah erken saatlerde Kars-Digor-Iğdır karayolu yolu Hanlar Geçidi’nde meydana geldi. Öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kars belediye Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri araçlarda bulunan yaralıları çıkarırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu ve 6 yaralının ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.