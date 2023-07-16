Kars’ta bir pikap ile bir minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bugün saat 12.30 sıralarında İnönü Caddesi’nden seyreden 06 CET 036 plakalı pikap ile Hakim Ali Rıza Aslan Caddesi’nden gelen 38 EE 876 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle çift şeritli yol tek şeride düşürüldü.

Kazada yaralanan Ç.C., D.P.Ö., E.T., V.Ç. ve F.Ö. ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yapan araçların bölgeden çekici ile çekilmesinin ardından trafik tekrar çift şeride açıldı.