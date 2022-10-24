Daha sonra ambulansa alınan yaralı Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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