Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bini geçti. Türkiye’de ise Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayılarını açıkladı. TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bin 798, Ağrı’da 33 bin 926, Iğdır’da 34 bin 737 ve Ardahan’da Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 607 oldu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8’ini motosiklet, yüzde 29,5’ini otomobil, yüzde 7,9’unu kamyonet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.