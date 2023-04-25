Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 46 bin 511’i buldu. Türkiye genelinde Mart ayında 191 bin 729 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan illerden Kars’ta Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 46 bin 511, Ağrı’da 30 bin 776, Iğdır’da 29 bin 847 ve Ardahan’da 19 bin 3 araç trafiğe kaydedildi.

Türkiye genelinde Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40,2’sini motosiklet, yüzde 39,8’ini otomobil, yüzde 11,8’ini kamyonet, yüzde 4,8’ini traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 75,9 arttı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 110,1, otomobilde yüzde 62,7, otobüste yüzde 59,9, kamyonette yüzde 54,0, minibüste yüzde 50,0, kamyonda yüzde 47,7, traktörde yüzde 45,6 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 12,2 azaldı.