Kars’ta torunlarının tedavisi için besledikleri inekleri çalınan yaşlı çift, ineklerinin bulunmasını bekliyor.

Kars’ın Susuz ilçesinin Çığrıklı köyünde yaşayan ve geçimlerini çiftçilikle sağlayan Mehmet ve Reyhan Uztemur çifti, çalınan ineklerinin bulunması için yetkililere seslendi.

İzmir Ege Üniversitesinde homojen hastalığı nedeniyle ayaklarından tedavi gören 6 yaşındaki torunları Cuma Uztemur’un sağlığına kavuşması için besledikleri ineklerinin bir an önce bulunması isteyen yaşlı çift, yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

“Torunumun tedavi giderlerini karşılıyordum”

Beslediği ineklerle torununun tedavi giderlerini karşıladığını ifade eden Mehmet Uztemur, “Gece girmişler hayvanlarımı götürmüşler. Ben bu ineklerimle torunum rahatsız, İzmir’de 6 yıldır tedavi görüyor. Bu ineklerin sütünü, yağını, peynirini satıyorum, çocuğun tedavisi görülüyor. Bir an evvel hayvanlarımın bulunmasını istiyorum. Perişan oldum. Kim götürmüşse Allah rızası için getirsinler, perişan durumdayız” dedi.

“Bizim canımızı yaktılar, başkasının canını yakmasınlar”

Bir inek satarak torununu doktora götürdüğünü belirten Reyhan Uztemur, “Bizim canımızı yaktılar. Başkalarının canını yakmasınlar” diye feryat etti.

Öte yandan, çalınan ineklerin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.