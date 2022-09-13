Kars’ta polis ‘torbacı’lara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve madde ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kars’ta polis ‘torbacı’lara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve madde ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapanlar ile sokak satıcıları, ‘Torbacı’lara yönelik operasyon düzenlendi. Polisin düzenlendiği operasyonda 207,72 gram eroin, 163,55 gram Metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız silah, 1 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Polisin düzenlediği operasyonda olayla ilgili olarak şüpheli 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, H. E. (43), M. E. (36), G. K. (32), B. N. Y. (27) ve Ö. S. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.