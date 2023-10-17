Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu” İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Kars Valiliği himayesinde; Belediye, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kurulan Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu için iş birliği protokolü imzalanarak hayata geçirildi.

Belediye Makam Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, “Belediye olarak alt ve üst yapı çalışmaları kadar kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler önemlidir. Kurulan tiyatro topluluğunun şehrimizin kültürel ve sanatsal kimliğine değer katacaktır” dedi.

Kurulan tiyatro topluluğunun güzel çalışmalara imza atacağını ve kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacağını belirten Polat, protokolde emeği geçenlere teşekkür ederek paydaşlar ile birlikte protokolü imzaladı.