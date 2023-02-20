Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan tipi 6 köy yolunu ulaşıma kapadı.

Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan tipi 6 köy yolunu ulaşıma kapadı.

Kars’ta yüksek kesimlerde son günlerde etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipinin etkili olduğu Digor’a bağlı Türkmeşen, Şirinköy, Yaylacık, Yemençayır ve Selim’e bağlı Aşağı Damlapınar ile Yukarı Damlapınar köylerinin yoğun tipi dolayısıyla merkezle bağlantısı kesildi. Yolları kapalı bulunan köylerinin yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.