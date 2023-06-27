Kars’ta tatlıcılarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir taraftan kurbanlıklarını alan vatandaşlar diğer taraftan ise tatlı siparişi veriyor. Tatlıcılar da alınan sipariş tatlılarını yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Talebi karşılamak için fazla mesai yapan tatlıcılar, en çok baklavaya rağbet olduğuna dikkat çektiler.

Çeşit çeşit baklavalar tezgahlardaki yerini alırken, Kars’ta tatlı satışı yapan Evren Uzgur, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ve siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Uzgur, “Bu bölgenin insanları tatlıyı çok seviyor Kurban Bayramı olsa da tatlıyı alıyor. Misafirperver oldukları için gelen misafirlere tatlılarını ikram ediyorlar. En çok cevizliyi tercih ediyorlar. Fıstıklı ürünlerin de isteyenler de var onu seven has müşterileri var. Bayram dolayısıyla çok yoğunuz, işlerimiz iyi inşallah böyle devam eder” dedi.

Öte yandan Kars’ta tatlıcılarda yaşan yoğunluk esnafında yüzünü güldürdü. Tatlıcı esnafı bayram dolayısıyla işlerinin açıldığını kaydettiler. Tatlıcılarda yoğun devam ediyor.