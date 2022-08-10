Kars’ta açan ayçiçekleriyle, tarlalar sarıya boyandı. Sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları, havadan görüntülendi.

Kars’ta açan ayçiçekleriyle, tarlalar sarıya boyandı. Sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları, havadan görüntülendi.

Kars’ta çiçek açan ayçiçeği tarlalarının sarı ve yeşil tonlara bürünmesi, ortaya masalsı manzaralar çıkararak görsel şölen sunuyor. Kentte çiftçilerin ilk defa ektiği yağlık ayçiçeği tarlaları, açan ayçiçekleriyle vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunu kullanan vatandaşlar, ayçiçeği tarlalarının bulunduğu bölgede araçlarını durdurarak bol bol fotoğraf çekiliyor.

“İlk defa ekiyoruz”

İlk defa yağlık ayçiçeği ektiğini ifade eden Çiftçi Murat Demirkaya, “İlk defa ekiyoruz, biz bu işlere yeni girdik. Daha önceden ekenlerimiz de vardı. Bizler ekmiyorduk, bilmiyorduk. İlk defa yaptım, çok ektim, aşırı yüke girdim. Bir 600 dönüm çekirdek ektim ama diğeri yağlıktır” dedi.

"Ayçiçeği tarlaları vatandaşların ilgisini çekiyor”

Ayçiçeği tarlalarının vatandaşlarının ilgisini çektiğini belirten Demirkaya, “Güneşin doğumdan dolayı yönü asfalta bakıyor. Asfalttan baktığınızda tarlalar sarı görünüyor. Onun için merak eden vatandaşlar, fotoğraf çekiliyorlar, ailece gelip içerisinde dolanıyorlar. Kars’ta daha önce böyle bir şey olmadığı için herkesin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar, bakıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan, Kars genelinde birçok bölgede ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği, çiftçilerin yeni umudu oldu. Daha önce arpa ve buğday eken çiftçiler, bu yıl tarlalarının çoğunluğuna ayçiçeği ekti. Ekilen ayçiçekleri çiçek açarken, ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan görsel şölen, seyri doyumsuz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.