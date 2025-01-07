KARS (İHA ) Kars’ta 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan resim sergisinin açılısını Kars Vali Yardımcısı Enes Çıkrık, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız yaptı.

Türkiye genelinden yaklaşık 134 fotoğrafın yer aldığı sergi davetliler tarafından gezildi. Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, katılımcılara sergi hakkında bilgi verdi.

Serginin açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, “Bu sene 14. Düzenlenen Tarım, Orman ve İnsan fotoğraf yarışması ilk defa bu sene uluslar arası düzeyde yapıldı. Bugün burada bakanlığımızca yapılan yarışmada ödüle değer bulan ve sergilenmeye değer bulan fotoğrafları sergiledik” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından daha sonra katılımcılar 134 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi. Bedesten bölgesindeki sergi vatandaşlar tarafından gün boyu gezilebilecek.