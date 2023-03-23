Kars Kalesi arkasında bulunan tarihi yapılar ve tabyalar birer birer yok oluyor. Askeriye döneminde soğuk hava deposu ve ambar olarak kullanılan 100 yıllık tarihi bina her geçen gün biraz daha yıkılıyor.

Dereiçi bölgesinde bulunan ve İngiliz Subayı Mühendis Albay Lake tarafından yaptırılan Taş Köprü’nün karşısındaki tarihi yapının beton duvarları parçalanmış, binanın üzerindeki demirlerin kesilerek götürülmüş, Kaleye çıkış yolu üzerinde bulunan tarihi binanın içerisi ise defineciler tarafından kazılarak beton blokları etrafa saçılmış vaziyette bulunuyor.

Betondan ve taştan çok sayıda odası bulunan, hatta merdivenler aracılığıyla altına da inilebilen tarihi bina, içkicilere de ev sahipliği yapıyor. İçerisinde içki şişelerinin bulunduğu tarihi bina, yetkililerden kendisine uzanacak eli bekliyor.

Kars’ta tarihi değerlerin gözler önünde yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Bu kadar tarihi değer hangi ilde olsa ihya olurdu. Biz tarihi değerlerin kıymetini bilmiyoruz. Hep yıkılmış, tahrip edilmiş, hiç kimse bu tarihi değerleri korumayı, Kars turizmine kazandırmayı düşünmüyor. Yetkililer biran evvel bu tarihi yapıları koruma altın almalıdır” dediler.

Öte yandan Kars’ta kale etrafında bulunan tabyaların tamamına yakını hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılıyor.

Define avcıları ise tarihi binalarda kazmadık yer bırakmamış. Tarihi yapıların yıkılarak kaybolması seyirci kalınmasına ise anlam verilemiyor.