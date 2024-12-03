Kars’ın tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılardan biri olan 18. yüzyıldan kalma tarihi hamam, yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle harap bir durumda. Kentin merkezinde yer alan ve bir dönem Sergi Sarayı olarak kullanılan hamam, kısa sürede önlem alınmadığı takdirde yıkılacak.

“Tarihi değer yok olma tehlikesiyle karşı karşıya”

Kars’ta uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet veren tarihi Topçuoğlu Hamamı, Osmanlı dönemine ait mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bakımsızlık, çevresel etkiler nedeniyle yapı her geçen gün biraz daha zarar görüyor. Kubbelerinde tuğlaların dökülmesi, duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve içerisinin büyük ölçüde tahrip olduğu hamam, adeta zamana direniyor.

“Tarih göz göre göre yok oluyor"

Tarihin gözler önünde yok olduğunu ifade eden Okan Olcay Avşar, “Mazlumağa, diğer bir adıyla Topçuoğlu Hamamı’nın içerisindeyiz. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyor. Gördüğünüz gibi kemerler verilmiş süslemeleri var. Geçmiş dönemlerde hamam vasfını yitirdikten sonra bir dönem sergi salonu olarak kullanıldı. Fakat daha sonra atıl durumda bırakıldı. Gördüğünüz gibi içerisi tamamen harabeye dönmüş bir durumda, şu anda belediyeye ait olan Taşınmaz Kültür Varlığı’nı vatandaşlar özellikle Bedesten Bölgesi’nde bulunması itibariyle sahip çıkılmasını bekliyor” dedi.

“Bir dönem Sergi Sarayı olarak hizmet verdi”

Önceki Belediye Başkanları’ndan Naif Alibeyoğlu döneminde restorasyonu yapılarak, hatta bahçesinde bir de anfi tiyatro alanı oluşturularak Kars turizmine Sergi Sarayı olarak hizmet veren tarihi hamamın kendi haline terk edilmesi ve içler acısı hali tepki görüyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi hamamı içkicilerde mekan olarak kullanıyor.

“Restorasyon için harekete geçilmesi bekleniyor”

Tarihi Mazlumağa, halk arasında bilinen adıyla Topçuoğlu Hamamı’nın biran evvel restorasyon çalışmaları yapılarak yıkılmaktan kurtarılması bekleniyor. Tarihi hamamın bu durumda olması, Kars’ın turizm potansiyeline de olumsuz yansıyor. Kış turizmi ve tarihi mekanlarıyla bilinen kent, bu tür yapıları koruyarak daha fazla turist çekebilir. Ancak mevcut haliyle, tarihi hamam turizm için bir çekim merkezi olmaktan çok uzak. Kısa sürede gerekli adımlar atılmazsa, Kars bir tarih hazinesini daha kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.