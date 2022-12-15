Kars’ta bulunan ve geçmişte askeriyenin hamam olarak kullandığı tarihi bina yıkılıyor. Tarihi hamamın içerisi ise define avcıları tarafından kazılarak talan edildi.

Kars’ta bulunan ve geçmişte askeriyenin hamam olarak kullandığı tarihi bina yıkılıyor. Tarihi hamamın içerisi ise define avcıları tarafından kazılarak talan edildi.

Kars’ta uzun yıllar askeri tarafından hamam olarak hizmet veren 100 yıllık taş hamamın kapı, pencere, çatı ve ağaçları kimliği belirsiz kişilerce sökülerek tahrip edilirken, içerisi ise hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

Özellikle hafta sonları yüzlerce vatandaşın piknik yapmak için kullandığı Dereiçi bölgesinde bulunan tarihi taş binaların tamamına yakını defineciler tarafından kazılarak yıkılıyor.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin de makanı olan tarihi binanın sadece ön tarafı günümüze kadar gelebilmiş, arkası tamamen yıkılan taş binanın durumu içler acısı, vatandaşlar ise yetkililerden biran evvel önlem alınmasını istiyor.

Tarihi hamamın Devlet Konservatuarı giriş bölgesinde olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden özellikle Dereiçi bölgesinde kalan sayıları parmak sayısını geçmeyen binaları koruma altına almalarını istediler. Dereiçi mevkiinde bulunan tarihi hamam kısa süre içerisinde koruma altına alınmazsa, diğer binalar gibi yıkılarak kaybolacak.