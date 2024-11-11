Kars’ın Susuz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda eski Kur’an-ı Kerim, 3 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen bıçak, yüzük ve objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalarda Susuz ilçesi kırsalında bir kişinin elinde tarihi eser ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler olduğu, satmak için müşteri aradığı belirlendi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 ciltsiz sarı saman kağıda yazılı eski Kur’an-ı Kerim, 3 adet sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 bıçak, 1 yüzük ve 4 obje ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeğine ait şarjör ve 7 av tüfeğine ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.