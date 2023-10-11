Kars’ta taksi durakları yenilendi. Yenilenen taksi durakları taksici esnafın yüzünü güldürdü.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bulunan bakımsız ve şehrin görünümü olumsuz yönde etkileyen taksi duraklarına yönelik çalışma başlatıldı. Belediye tarafından yapılan çalışmalarla merkezindeki eski taksi durakları tek tek kaldırıldı.

Belediye kaldırılan eski durakların yerine modern görünümlü yeni taksi durakları koydu. Yeni taksi duraklarına kavuşan taksici esnafı duraklarının yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.