Kars’ta Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri sürücü ve yolculara bir takım uyarılarda bulunuyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, trafik denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde durdurulan araç sürücülerine, trafik ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde seyahat eden yolculara ve araç şoförlerine “Seyahatte Uyulması Gereken Kurallar, Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı ile Genel Trafik Kuralları” hakkında uyarılarda bulundu.

Özellikle yolcu otobüslerinde emniyet kameri kullanımıyla ilgili yolculara bilgi veren trafik ekipleri, sürücülere de cep telefonu uyarısı yaptı.

Yapılan uygulamalarda yolcular ve sürücüler bilgilendirilirken, bayram süresince denetimlerim hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.