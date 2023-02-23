Kars’ta nesli tükenme tehlikesinde olan su samurunun yaban ördekleriyle sınavı kameralara yansıdı. Ördekleri avlamak isteyen su samuru uzun süre mücadele etti. Samuru fark eden ördekler ise bölgeden uzaklaşarak kendilerini korumasını bildi.

Kars’ta nesli tükenme tehlikesinde olan su samurunun yaban ördekleriyle sınavı kameralara yansıdı. Ördekleri avlamak isteyen su samuru uzun süre mücadele etti. Samuru fark eden ördekler ise bölgeden uzaklaşarak kendilerini korumasını bildi.

Kars’ta son günlerde sık sık görülmeye başlayan su samurları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Kars Çayı’nı mesken tutan su samurları, karınlarını doyurmak için balık avlamanın yanı sıra yaban ördeklerini de avlayarak beslenme sorunlarını gideriyor.

Erzurum Köprüsü önündeki çayda çok sayıda yeşilbaş yaban ördeğini gören su samuru, bir süre ördekleri izledikten sonra işe koyuldu. Ördeklerin etrafında yüzen samur, bütün çabalarına rağmen ördek avlayamadı. Su samurunu fark eden ördekler ise güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştı. O anlar ise İHA kameralarını anbean yansıdı. Ördekleri avlayamayan su samuru, suya dalarak gözlerden kayboldu.