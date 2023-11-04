Kars’ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru cep telefonuyla görüntülendi.
Merkez Dereiçi bölgesinde yürüyüş yapan Mustafa Gültekin isimli vatandaş, nesli tükenme tehlikesinde bulunan ve doğada nadir görülen su samurunu yiyecek ararken gördü.
Gültekin, o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, samur kayanın üzerinde yakaladığı balığı yemesi ve suya dalarak yeniden yiyecek araması yer alıyor.
Bir süre yiyecek arayan su samuru daha sonra suya dalarak gözlerden kayboldu.