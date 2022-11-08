Kars’ta sosyal konut kura heyecanı yaşandı. Kars merkezde yapılacak olan 600 konut için 3 bin 430 kişi başvuruda bulundu.

Kars’ta sosyal konut kura heyecanı yaşandı. Kars merkezde yapılacak olan 600 konut için 3 bin 430 kişi başvuruda bulundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ’İlk Evim, İlk İş Yerim, İl Arsa’ projesi çerçevesinde, Kars’ta yapılacak bin 70 konutun, bini için kuralar çekildi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire amirleri ile başvuru yapan vatandaşlar katıldı. Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, “Devletimiz, bir sosyal devlet olmanın gereği olarak özellikle son yıllarda dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere genç girişimcilerimize, engellilere, çiftçilere, esnafa, toplumun hemen her kesimine çeşitli destekler sağlamakta, imkânlar sunmaktadır. İşte bu imkanlardan biri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ öncülüğünde cumhuriyet tarihimizin bu en büyük sosyal konut projesidir. Bugüne kadar ilimizde TOKİ tarafından 26 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 24 tanesi tamamlandı, 3 tanesi devam etmektedir” dedi.

Tuna, “Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan “İlk Evim” projesi çerçevesinde ilimizde toplam bin 70 konut yapılacak ve inşallah bu konutlar, 2 yıl gibi kısa sürede yine hak sahiplerine teslim edilecektir. “İlk Evim” projesi çerçevesinde; Kars Merkezde 600 konut için 3 bin 430 başvuru, Kağızman ilçemizde 200 konut için 494 başvuru, Sarıkamış ilçemizde 200 konut için 1 bin 143 başvuru, Selim ilçemizde 70 konut için 54 başvuru yapılmıştır. Yüksek mimari değer taşıyan ve mahalle kültürümüzü yansıtan ve zemin+5 kattan oluşan konutlarımızın, şehircilik anlamında da ilimize yeni bir katma değer katacağını düşünüyorum. “İlk Evim” sosyal konut projesi çerçevesinde ilimiz genelinde yapılacak olan toplam 1 bin 70 konut için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ’ye, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kura çekimi sonucu adı çıkan engelli Turgay Aydın’ın eşi 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Fatma Aydın, “Çok mutluyum, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanıma sonsuz saygılarımı sunuyorum, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurada diğer alanlara da Allah hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.

Öte yandan, ilk hak sahibinin kurasını Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna çekti.

Çekilen kuralarla hak sahipleri belli oldu.