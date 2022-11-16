Kars’ta, “Hayvan Sağlığı Mobil Aracı Projesi” çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Veteriner hekimler köylere kadar giderek hayvanlarının tedavilerini yapıyor.

Kars’ta, “Hayvan Sağlığı Mobil Aracı Projesi” çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Veteriner hekimler köylere kadar giderek hayvanlarının tedavilerini yapıyor.

Kars Valiliği’nce hayata geçirilen bütçesi İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile ortak yürütülen proje, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Hayvan Sağlığı Mobil aracıyla, Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası bünyesinde görev yapmakta olan 2 kadın Veteriner Hekim tarafından bugüne kadar Kars genelinde toplam 17 köyde, bin 194 kuduz aşısı uygulandı ve 41 köpek kısırlaştırıldı.

Köylü vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılanan kısırlaştırma faaliyetleri, kuduz aşısı uygulaması ve tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için yapılan olumlu geri dönüşler, projeye gösterilen ilginin artarak devam ettiğini gösteriyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün himayesinde yürütülmekte olan proje, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki illerden de ilgiyle takip ediliyor.