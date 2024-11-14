Kars’ta potansiyel doğal sit alanı çerçevesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü dondu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 12 dereceye düşmesiyle Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan Lavaş Gölü’nün yüzeyi donarken, su kuşları da donan gölü terk etti.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırının altında 12 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta son birkaç gündür hava sıcaklığı gece eksi 10-12 dereceyi buluyor. Lavaş Gölü de kısmen donmuş. Üzerinde 3-4 santim buz kalınlığı var. Hava bayağı soğuk, Lavaş Gölü de soğuktan nasibini almış. Geçen yıl 12’nci ayda donmuştu. Bu sene 11’inci ayda bu da soğuğun şiddetini gösteriyor” dedi.

Öte yandan bölgede etkili olan soğuk hava hayatı da olumsuz etkilerken, Çıldır Gölü’nün hemen yanı başında bulunan Lavaş Gölü ile birlikte dereler de buz tutmaya başladı.