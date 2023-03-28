Hava sıcaklığının gece eksi 6 dereceye düştüğü Kars’ta soğuktan araçların camları dondu. Sabah işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, bir süre araçlarının camında bulunun buzu temizledi.

Kars’ta yağmurlu hava yerini soğuk havaya bıraktı, soğuk havanın etkili olduğu ilde araçların camları donarken, yeşil alanlar da ise kırağı oluştu.

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, araçlarının camlarının buzunu kazıyarak temizlediklerini belirttiler.

“Meteoroloji kar uyarısında bulunmuştu”

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yer yer aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur yağacağı uyarısında bulunmuştu. Kars’ta soğuk havanın özellikle yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.